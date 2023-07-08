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В Мексиканском заливе загорелась нефтяная платформа

11:57
  • суббота
  • 08 июля 2023

Есть погибшие и пострадавшие

В Мексиканском заливе два человека погибли, шесть пострадали и один пропал без вести в результате пожара на нефтяной платформе. Причины возгорания до сих пор неизвестны.

В считанные минуты весь комплекс по добыче углеводородов превратился в пылающий факел. Более трёхсот работников успели экстренно эвакуировать на спасательных катерах.

Пожарные продолжают борьбу с огнём. Ход поисково-спасательной операции контролирует лично президент Мексики, сообщает "ТВ Центр".

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