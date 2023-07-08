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В России отмечают День семьи, любви и верности

12:01
  • суббота
  • 08 июля 2023

Дата приурочена ко дню памяти святых Петра и Февронии

День семьи, любви и верности отмечают сегодня в России. С прошлого года указом резидента он внесён в число государственных праздников.
Собянин: Около тысячи пар поженятся в Москве в День семьи, любви и верности

Дата приурочена ко дню памяти святых князей Петра и Февронии. Их супружескую жизнь церковь называет идеалом чистой и самоотверженной любви.

Главные торжества по традиции проходят в Муроме, где жила чета. Но праздничные мероприятия запланированы по всей стране. Более 180-ти пройдёт только в столице - театральные представления, благотворительные ярмарки, награждение супружеских пар.

Вступление в семейную жизнь отметят сегодня и около двадцати военнослужащих ракетных войск стратегического назначения, сообщает "ТВ Центр".

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