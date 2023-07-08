Собянин поблагодарил сотрудников транспортного комплекса за труд на благо миллионов жителей Москвы

Сегодня - День московского транспорта

Сергей Собянин поздравил сотрудников столичного транспортного комплекса с профессиональным праздником. 8 июля отмечается День московского транспорта.

"Вы задаёте его темп и ритм. Благодаря вам каждый из нас может работать, учиться, делать бизнес, отдыхать, развлекаться, встречаться и, конечно же, возвращаться домой. Спасибо вам за ваш труд на благо миллионов жителей нашего города!", - написал мэр в своём блоге.

Собянин отметил, что в столичном метро минимальный интервал движения в часы пик составляет всего 90 секунд. Он напомнил, что вот уже почти семь лет работает Московское центральное кольцо, а настоящим прорывом в транспортной сфере города стали Московские центральные диаметры. В этом году будут открыты ещё две линии.

Мэр выразил уверенность в том, что транспорт в Москве будет оставаться драйвером позитивных перемен, делая город лучше и удобнее для всех его жителей.

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