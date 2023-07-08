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Национальный якутский праздник проходит в "Коломенском"

16:03
  • суббота
  • 08 июля 2023

Вечером гостей ждёт большой хоровод

В московском музее-заповеднике "Коломенское" проходит главный праздник народов Якутии "Ысыах". Это день лета, пробуждения природы и гармонии человека с окружающим миром.

Все желающие могут посетить театральное представление, выставку декоративно-прикладного искусства и насладиться деликатесами национальной кухни.

А вечером публику ждет большой хоровод "Осуохай", который символизирует круговорот жизни и торжество светлых сил.

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Якутский национальный праздник Ысыах
Якутский национальный праздник Ысыах
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