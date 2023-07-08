Посол Антонов: США приближают человечество к новой мировой войне

Дипломат прокомментировал передачу Киеву кассетных боеприпасов

США приближают человечество к новой мировой войне. Так прокомментировал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов провокационное решение Белого дома о передаче Киеву кассетных боеприпасов, запрещённых международной конвенцией. Они войдут в очередной пакет американской военной помощи наряду с бронетехникой и снарядами для реактивных систем "Хаймарс" и зенитных комплексов "Пэтриот".

Всему можно найти оправдание, даже военным преступлениям. Новый пример политической казуистики – в эфире телеканала CNN. Джо Байден объясняет, почему США решили передать Украине кассетные боеприпасы.

"Это было очень трудное решение для меня, я обсуждал его в Конгрессе. У Киева заканчиваются боеприпасы, а у нас их мало. И, в конечном счёте, я принял рекомендацию Министерства обороны - в переходный период разрешить передать Украине такие боеприпасы, пока мы не произведём больше 155-миллиметровых снарядов", - сказал президент.

Всего полтора года назад "военным преступлением" назвала применение кассетных боеприпасов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Но для Вашингтона – что вчера было под запретом, сегодня можно легализовать, если дело того стоит. Решение Джо Байдена раскритиковали американские сенаторы Джефф Мёркли и Патрик Лихи, сообщает "ТВ Центр".

Каждый кассетный боеприпас содержит в оболочке большое количество снарядов. Площадь поражения в пять раз больше, чем у обычных. При взрыве из-за широкого разлёта элементов такой удар всегда носит неизбирательный характер.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch предостерегла Вашингтон от передачи этих боеприпасов ВСУ, так как это приведёт к страданиям гражданского населения. Негативную оценку действиям США дал и генсек ООН.

Вашингтон продолжает поднимать ставки в конфликте, заявил наш посол в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, Соединённые Штаты настолько одержимы идеей нанести России поражение, что не осознают тяжести поступков и лишь продлевают агонию киевского режима.

"Кассетные боеприпасы – это жест отчаяния. Такая мера говорит об осознании США и их сателлитами своего бессилия. Однако здесь не хотят признавать собственные неудачи и провал попыток ВСУ провести наступление на российские регионы. Поэтому и совершают новые безумства", - заявил дипломат.

Новый пакет военной помощи Украине – на сумму 800 миллионов долларов включает также БТР "Страйкер", БМП "Брэдли", зенитные системы "Эвенджер" и "Стингер", противотанковые комплексы "Джавелин", дополнительные ракеты для РСЗО "Хаймарс". В Пентагоне заявили, что получили от Киева письменные гарантии - ВСУ не станут применять полученные боеприпасы против гражданских объектов.

Однако история показывает: как только обломки ракет западного образца находят в мирных кварталах Донецка или Луганска, естественная реакция Вашингтона - молчание.

Егор Киселёв, «ТВ Центр»

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