Сергей Собянин рассказал о благоустройстве трёх участков парка "Яуза"

В этом году работы будут выполнены на 80%

В Москве продолжаются работы по благоустройству парка "Яуза". Подробности сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр написал, что в этом году работы развернулись на трёх участках: в пойме реки Яузы вдоль Сухонской улицы и вдоль Олонецкого проезда, в парке "Ростокинский акведук".

При благоустройстве сохраняется природный ландшафт – это одно из условий всех работ в парке. Его дополнят новыми деревьями и кустарниками.

Скоро там появятся беговой и прогулочные маршруты с разными покрытиями. Велосипедный маршрут будет отделён от основных пешеходных дорожек, чтобы всем было комфортно.

Работы в парке "Яуза" ведутся с 2016 года. Для Москвы – это уникальный экологический объект и крупнейший проект. В этом году работы будут выполнены на 80%, пообещал Собянин.

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