ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин пообещал скорое принятие закона о запрете смены пола

13:32
  • суббота
  • 08 июля 2023

В первом чтении он уже принят Госдумой

Закон о запрете пола будет принят Госдумой в июле. Об этом в своём Telegram-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Политик сообщил об этом в День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. Он отметил, что традиционные семейные ценности важны для россиян.

Законопроект о запрете смены пола был внесён в Думу в мае этого года. В случае его принятия, запрет распространится на все операции по смене пола, кроме случаев врождённых физиологических аномалий у детей.

14 июня документ был принят в первом чтении, а затем, как писал "Коммерсант", его отправили на досогласование в профильные ведомства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.