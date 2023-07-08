Володин пообещал скорое принятие закона о запрете смены пола

В первом чтении он уже принят Госдумой
Закон о запрете пола будет принят Госдумой в июле. Об этом в своём Telegram-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Политик сообщил об этом в День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. Он отметил, что традиционные семейные ценности важны для россиян.
Законопроект о запрете смены пола был внесён в Думу в мае этого года. В случае его принятия, запрет распространится на все операции по смене пола, кроме случаев врождённых физиологических аномалий у детей.
14 июня документ был принят в первом чтении, а затем, как писал "Коммерсант", его отправили на досогласование в профильные ведомства.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"