Самые яркие кадры парада ретротранспорта в Москве

Он проходит 8 июля

Столица отмечает День московского транспорта. В честь праздника в городе проходит традиционный ретропарад. Исторические трамваи, раритетные автомобили и поезда метрополитена разных времён. Окунуться в атмосферу прошлого может любой желающий.

День московского транспорта начался ещё ночью в метро на станции "Арбатская" - с танцами, песнями и музыкой. И утреннего парада ретро-поездов – восемь составов разных лет проехали по Большой кольцевой линии. А возле станции "Новокузнецкая" в это время уже начали собираться любители раритетных авто. "Победы", "Волги", "Москвичи" и "Запорожцы". И совсем редкие номенклатурные машины – "Чайки".

Здесь же выстроились трамваи разных лет. Возглавляет колонну конка, с которой и началась история городского рельсового транспорта. По команде все двинулись через Яузу к Чистым прудам, где легенды отечественного автопрома останутся до вечера.

Рядом с памятником Александру Грибоедову расположился московский дворик 30-х годов. Тут же - отделение конной милиции, чистильщик обуви, настольные игры и настоящее русское чаепитие с самоваром и баранками.

Смотрите репортаж Александры Паниной.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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