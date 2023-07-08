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Москвичей пригласили на семейный фестиваль "Бодрое утро"

15:36
  • суббота
  • 08 июля 2023

Он приурочен к Дню семьи, любви и верности

Праздничные мероприятия по случаю Дня семьи, любви и верности проходят по всей стране. В столичном парке "Ходынское поле" семейный спортивный фестиваль "Бодрое утро" открыла уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Любой желающий мог принять участие в мастер-классах по дзюдо, шахматам, баскетболу и даже капоэйре от известных российских спортсменов. И это только одно из 180-ти мероприятий, запланированных сегодня в Москве, сообщает "ТВ Центр".

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