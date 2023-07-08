Собянин: Стажировку в ОЭЗ "Технополис Москва" прошли более 800 студентов

Проект "ТехноСтажировка" стартовал в 2022 году

Более 800 студентов прошли стажировку в высокотехнологичных компаниях – резидентах ОЭЗ "Технополис Москва". О проекте "ТехноСтажировка" рассказал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что проект был запущен в начале 2022 года. Он помогает молодым специалистам получать опыт работы, а предприятиям – готовить кадры на востребованные и дефицитные вакансии.

Сегодня в реализации проекта участвуют более 60 компаний ОЭЗ Москвы. Среди них - предприятия 3D-печати и полиграфии, производители микроэлектроники и фармацевтической продукции.

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