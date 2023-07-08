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На пляжах Анапы введён запрет на купание

14:10
  • суббота
  • 08 июля 2023

Всему виной шторм

В Анапе запретили купаться в море из-за шторма и сильного течения. Запрет выпустили власти города, о чём сообщается в Telegram-канале мэрии.

"Сегодня купание в море запрещено. В связи со штормом и сильным донным течением 8 июля 2023 заходить в воду очень опасно!", - предупреждает мэрия туристов.

На Кубани резко ухудшилась погода. В регионе прошли сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. На некоторых реках возможен подъём уровня воды, предупреждают оперативные службы.  

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