На пляжах Анапы введён запрет на купание

Всему виной шторм

В Анапе запретили купаться в море из-за шторма и сильного течения. Запрет выпустили власти города, о чём сообщается в Telegram-канале мэрии.

"Сегодня купание в море запрещено. В связи со штормом и сильным донным течением 8 июля 2023 заходить в воду очень опасно!", - предупреждает мэрия туристов.

На Кубани резко ухудшилась погода. В регионе прошли сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. На некоторых реках возможен подъём уровня воды, предупреждают оперативные службы.

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