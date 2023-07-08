Армия России отразила 9 атак ВСУ на донецком направлении

Сбит украинский Су-27

Российские войска отразили на донецком направлении девять атак противника. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за минувшие сутки в ДНР сбит украинский самолёт Су-27 и уничтожен склад хранения американских снарядов HIMARS, а в Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ.

Помимо этого, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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