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Московские компании успешно осваивают международные рынки

18:37
  • суббота
  • 08 июля 2023

Предпринимателям помогает город

Московский бизнес активно развивает торговое сотрудничество с Китаем, Бразилией, Алжиром, Индией и странами СНГ. О поддержке предпринимателей со стороны городских властей рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Благодаря городу более 150 московских компаний заключили внешнеторговые контракты, отметил мэр. Впервые вышли на экспортные рынки треть предприятий.

Они воспользовались инструментами Московского экспортного центра. Помощь рассчитана как на опытных, так и на начинающих экспортëров, написал Собянин.

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