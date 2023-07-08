Байден обратился с предупреждением к Си Цзиньпину

Президент США предупредил председателя КНР о зависимости Китая от Запада

Джо Байден предупредил Си Цзиньпина об экономической зависимости Китая от Запада, передаёт Reuters. При этом американский лидер призвал председателя КНР быть осторожным.

"Я сказал: это не угроза. Это замечание. Вы говорили мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. Так что будьте осторожны", - сказал глава Белого дома.

Он также напомнил Си Цзиньпину, что после начала спецоперации с российского рынка ушли более 600 американских корпораций.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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