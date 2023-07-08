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Байден обратился с предупреждением к Си Цзиньпину

17:19
  • суббота
  • 08 июля 2023

Президент США предупредил председателя КНР о зависимости Китая от Запада

Джо Байден предупредил Си Цзиньпина об экономической зависимости Китая от Запада, передаёт Reuters. При этом американский лидер призвал председателя КНР быть осторожным.
Байдена снова "переклинило"

"Я сказал: это не угроза. Это замечание. Вы говорили мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. Так что будьте осторожны", - сказал глава Белого дома.

Он также напомнил Си Цзиньпину, что после начала спецоперации с российского рынка ушли более 600 американских корпораций.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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