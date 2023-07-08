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Москва жёстко ответила на провокацию с кассетными боеприпасами для Украины

18:01
  • суббота
  • 08 июля 2023

США передадут опасные снаряды режиму Зеленского

Передачу Киеву кассетных боеприпасов назвали ещё одним вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса США. С заявлением по поводу провокационного решения Вашингтона выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
США подтвердили план передачи Киеву кассетных боеприпасов

По её словам, передача нового типа вооружений Украине нацелено на максимальное затягивание конфликта и войну до последнего украинца.

"Речь идёт о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в Telegram-канале МИД России.

7 июля президент США Джо Байден объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Этот вид вооружений запрещён международной конвенцией, но часть стран её не ратифицировала.

Кассетные бомбы и снаряды отличаются от традиционных содержанием большого количества взрывных элементов, разбрасываемых на большой территории. Опыт их использования показывает, что большая часть взрывоопасных кассет не срабатывает и представляет опасность для мирного населения даже после прекращения боевых действий.

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