Москва жёстко ответила на провокацию с кассетными боеприпасами для Украины

США передадут опасные снаряды режиму Зеленского

Передачу Киеву кассетных боеприпасов назвали ещё одним вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса США. С заявлением по поводу провокационного решения Вашингтона выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, передача нового типа вооружений Украине нацелено на максимальное затягивание конфликта и войну до последнего украинца.

"Речь идёт о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в Telegram-канале МИД России.

7 июля президент США Джо Байден объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Этот вид вооружений запрещён международной конвенцией, но часть стран её не ратифицировала.

Кассетные бомбы и снаряды отличаются от традиционных содержанием большого количества взрывных элементов, разбрасываемых на большой территории. Опыт их использования показывает, что большая часть взрывоопасных кассет не срабатывает и представляет опасность для мирного населения даже после прекращения боевых действий.

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