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Названа причина массового отравления подростков на Урале

19:26
  • суббота
  • 08 июля 2023

Подробности сообщили в Роспотребнадзоре

Причиной отравления подростков на Урале стала интоксикация алкоголем. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Возросло число пострадавших от массового отравления в Екатеринбурге

Десять подростков 2009-2010 годов рождения в Свердловской области были доставлены в больницу Первоуральска. Они употребляли пивной напиток "Доктор Дизель Манго и Красный апельсин". Предполагалось, что молодые люди отравились одним из его компонентов.

После анализов выяснилось, что причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания большого количества спиртосодержащей продукции в детский организм.

Полиция задержала 20-летнюю девушку, которая купила алкогольные напитки несовершеннолетним. Ей грозит наказание по статье Кодекса об административных правонарушениях "Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции".

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