Югра охвачена лесными пожарами: введён режим ЧС

В ХМАО действуют 39 лесных пожаров

В Югре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Власти пошли на этот шаг из-за большой площади пожаров – она превысила девять тысяч гектаров.

Как написала губернатор Югры Наталья Комарова в своём Telegram-канале, режим чрезвычайной ситуации действует на территории всего автономного округа с 8 июля.

На территории ХМАО действуют 39 лесных пожаров на площади 9114,18 гектара, а также пять ландшафтных на площади 599 гектаров. Главной причиной возгораний называют грозы и сухую погоду.

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