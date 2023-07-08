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Кремль назвал возвращение главарей "Азова"* нарушением договорённостей

19:50
  • суббота
  • 08 июля 2023

Боевики вернулись на Украину из Турции

Возвращение из Турции на Украину главарей "Азова" (запрещённая в России террористическая организация – прим. ред.) стало нарушением имевшихся договорённостей, заявили в Кремле.
Мариуполь полностью освобождён от националистов

В интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что боевики, взятые в плен в Мариуполе и обмененные на российских военных, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. Таким образом, договор нарушила как Анкара, так и Киев, указал представитель Кремля.

Песков также заявил, что Москву никто не поставил в известность о передаче боевиков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из Турции на Украину пятерых командиров "Азова".  Они оказались там после обмена пленными с Россией в 2022 году и по договорённости сторон должны были находиться в Турции до окончания боевых действий под личные гарантии турецкого президента.

* - Запрещённая в России террористическая организация

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