Стали известны имена новых героев спецоперации

Их назвали в Минобороны

В Министерстве обороны рассказали о новых примерах мужества и стойкости наших военнослужащих. Ефрейтор Артур Геворгян, управляя беспилотником, вскрыл замаскированные опорные пункты украинских радикалов и скопление вражеской бронетехники.

Он оперативно передал координаты целей и корректировал огонь нашей артиллерии. В результате уничтожены два минометных расчёта, самоходная установка, гаубица Д-30 и большое количество радикалов.

Старший лейтенант Анатолий Зуев и его подчинённые четыре часа вели бой с подразделением ВСУ. И даже получив ранение, Анатолий не покинул рубежей, а продолжал командовать взводом до полного уничтожения неприятеля. Атака противника была отбита, прорыва нашей обороны не допущено.

Рядовой Андрей Кравцов обнаружил БМП и танк радикалов. А когда наш гранатомётчик получил ранение, Андрей, оказав ему помощь, заменил товарища. Заняв выгодную позицию, он поразил вражескую бронемашину и лишил боевиков огневой поддержки, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"