Сергей Собянин рассказал о ключевых городских проектах в районе Северный

Он активно развивается

Основой столичного района Северный был посёлок при Северной водопроводной станции, которая снабжает столицу питьевой водой из Канала имени Москвы. Сейчас в районе проживает 54 тысячи жителей. Об этом на своём сайте рассказал Сергей Собянин.

Мэр вспомнил конец нулевых годов - огромные многоэтажки, и никаких перспектив для улучшения транспортной ситуации. "Поработать пришлось немало. Сначала реконструировали Дмитровское шоссе, включая развязку на МКАД. Затем запустили первый маршрут Московских центральных диаметров", - написал Собянин.

Сейчас в районе открыты после масштабной реконструкции станции "Новодачная" и "Долгопрудная", а до конца 2023 года в Северный придет метро: откроются три станции Люблинско-Дмитровской линии.

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