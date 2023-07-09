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В Израиле с новой силой вспыхнули протесты

10:09
  • воскресенье
  • 09 июля 2023

Люди выступают против судебной реформы

Массовые протесты этой ночью снова сотрясли Тель-Авив. Более ста тысяч человек вышли на улицы сказать "нет" судебной реформе премьера Нетаньяху, сообщает "ТВ Центр".
Израиль вновь сотрясли массовые волнения

Митинг начался перед комплексом правительственных зданий. А потом группы наиболее активных протестующих перекрыли на несколько часов центральную автомагистраль города. Для разгона демонстрантов полиция применила водомёты.

Волнения не утихают в Израиле уже 27-мь недель. Центром их по-прежнему остаётся Тель-Авив. Несколько дней назад стражи порядка действовали более жёстко, чем сейчас. При задержаниях пострадали около десяти человек.

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