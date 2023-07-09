На Дальнем Востоке привлекают дополнительные силы для борьбы с природными пожарами

Работает авиация

В 23-х регионах России зафиксировано около трёхсот очагов возгораний. За сутки удалось потушить более ста из них. Наиболее сложная обстановка - на Дальнем Востоке, сообщает "ТВ Центр".

В Магаданской области борьбу с огнём ведут несколько сот человек. Экипажи двух самолетов-амфибий Бе-200 за последние сутки сбросили на горящие леса 90 тонн воды. С помощью специального самолета- зондировщика Ан-24 там вызывали искусственные дожди. Контроль за обстановкой осуществляют патрульные группы. В МЧС сообщили, что населённым пунктам и промышленным объектам пламя не угрожает.

Ещё одна горячая точка - Якутия. В республике тушат 35 природных пожаров на площади почти 60 тысяч гектаров. В борьбе с огнём задействованы почти тысяча сотрудников лесопожарных формирований, 40 единиц техники, в том числе, вертолёты Ми-8.

Активно тушат возгорания сейчас в Ханты-Мансийском автономном округе. на всей территории которого действует режим ЧС, и в Свердловской области. Возникновение очагов связано с прошедшим там грозовым фронтом.

"Авиалесоохрана" направила дополнительно полторы сотни парашютистов-десантников для борьбы с огнём. За три дня удалось ликвидировать более 50-ти пожаров, из которых 23-и потушены исключительно вручную.

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