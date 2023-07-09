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На столицу Индии обрушились аномальные ливни

11:14
  • воскресенье
  • 09 июля 2023

Затоплен один из районов города

Аномальные ливни, самые сильные за последние двадцать лет, обрушились на столицу Индии. Дожди шли несколько часов. За сутки в Нью-Дели выпала почти двухмесячная норма осадков.

В результате наводнения погиб человек. Затоплен один из важнейших финансовых и торговых районов города. Обрушились 15 зданий.

Метеорологи предупреждают: дожди в регионе будут продолжаться всю ближайшую неделю. Жителям рекомендуют не выходить на улицу во время грозы, чтобы избежать удара молнии, сообщает "ТВ Центр".

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