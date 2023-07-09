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В Волжском загорелся мебельный цех

11:39
  • воскресенье
  • 09 июля 2023

Работе пожарных мешал сильный ветер

Крупный пожар тушили накануне вечером в городе Волжский Волгоградской области. Возгорание произошло в мебельном цехе одного из предприятий недалеко от порта.

За короткое время огонь охватил площадь до двух тысяч квадратных метров. Работу пожарных осложнял сильный ветер. Укротить стихию удалось ближе к полуночи.

Жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте ЧП продолжается проливка конструкций и разбор завалов. Выясняются причины возгорания, сообщает "ТВ Центр".

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