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Россия помогла эвакуировать раненого слона из Шри-Ланки в Таиланд

11:42
  • воскресенье
  • 09 июля 2023

Животное использовали как гужевой транспорт

Масштабная эвакуация из Шри-Ланки в Таиланд. Спецрейсом на родину доставили четырёхтонного слона. Животное от имени тайского монарха преподнесли ланкийцам ещё четверть века назад. Но вместо крепкой дружбы королевский подарок принёс странам большой дипломатический раздор, сообщает "ТВ Центр".

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Посол Таиланда Пой Харнпол не скрывает своей радости. Для него репатриация этого гражданина, без преувеличения, настоящая дипломатическая победа.

Слон делает первые шаги на родной земле. Пока пошатывается - сказался пятичасовой перелёт из Шри-Ланки. Сильно хромает - дают о себе знать многочисленные травмы. Раны получил, когда жил в одном из буддийских храмов на юге острова. Монахи к священному животному почему-то отнеслись без должного уважения. Могучий Сурин - так зовут слона - использовали как гужевой транспорт.

А ведь в далеком 2001 году слона встречали на высшем уровне. Он был одним из трех слонят, дарованных королём Таиланда островитянам. Слон отличался весёлым и беззаботным нравом. Что было в его жизни дальше - пока неясно. Ветеринары смогли навестить животное только в 2020 году. В изможденном служителе трудно было узнать того самого посла доброй воли.

Правительству Шри-Ланки пришлось извиняться. Тайский монарх извинений не принял. Отношения двух государств накалились до предела. Остудить пыл сторон удалось только тогда, когда ланкийцы согласились вернуть подарок обратно. 

К эвакуации готовились несколько месяцев. За это время ветеринары решали сложную задачу - как перевезти пассажира весом в четыре тонны. Желательно, без лишнего стресса. На борт российского Ил-76 Могучий Сурин поднялся в сопровождении ветеринаров и опытных погонщиков.

В Чианг-Мае толстокожего пассажира лично встречали министры. Из аэропорта Сурин отправился прямиком в Лапанг. В Центре защиты слонов ему предстоит провести на карантине месяц.  Дипломатическая миссия длинною в 22 года для этого посла, наконец, завершилась.

Оксана Коваленко, «ТВ Центр»

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