ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина признала ответственность за теракт на Крымском мосту

11:07
  • воскресенье
  • 09 июля 2023

Взрыв на мосту произошёл в октябре 2022 года

В Министерстве обороны Украины признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев. "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику", - написал заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале.

Взрыв грузовика на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года. Была частично разрушена автомобильная часть моста – обрушились два его пролёта. ФСБ назвала организатором теракта Главное разведуправление Украины. По уголовному делу задержаны восемь человек.

В феврале 2023 года мост полностью восстановили. Сейчас по нему в целях безопасности запрещено движение грузовых машин. Их перевозят паромы через Керченский пролив; также действует сухопутный маршрут, связывающий Крым с Краснодарским краем.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Пожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
Последствия взрыва на Крымском мосту
Последствия взрыва на Крымском мосту
Момент взрыва на Крымском мосту
Момент взрыва на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.