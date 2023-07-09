Украина признала ответственность за теракт на Крымском мосту

Взрыв на мосту произошёл в октябре 2022 года

В Министерстве обороны Украины признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев. "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику", - написал заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале.

Взрыв грузовика на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года. Была частично разрушена автомобильная часть моста – обрушились два его пролёта. ФСБ назвала организатором теракта Главное разведуправление Украины. По уголовному делу задержаны восемь человек.

В феврале 2023 года мост полностью восстановили. Сейчас по нему в целях безопасности запрещено движение грузовых машин. Их перевозят паромы через Керченский пролив; также действует сухопутный маршрут, связывающий Крым с Краснодарским краем.

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