Тысячи москвичей вышли на ночной забег

Они пробежали 10 километров

Ночной забег по улицам столицы. Более шести тысяч человек решили проверить свои силы на десятикилометровой дистанции.

Спортсмены-любители стартовали у стен "Лужников", преодолели Фрунзенскую и Лужнецкую набережные, территорию комплекса и финишировали у Большой спортивной арены.

Победителями десятой юбилейной гонки стали сразу пять человек, они преодолели маршрут менее чем за полчаса. И популярность ночных стартов у горожан растёт, сообщает "ТВ Центр".

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