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Тысячи москвичей вышли на ночной забег

13:19
  • воскресенье
  • 09 июля 2023

Они пробежали 10 километров

Ночной забег по улицам столицы. Более шести тысяч человек решили проверить свои силы на десятикилометровой дистанции.

Спортсмены-любители стартовали у стен "Лужников", преодолели Фрунзенскую и Лужнецкую набережные, территорию комплекса и финишировали у Большой спортивной арены.

Победителями десятой юбилейной гонки стали сразу пять  человек, они преодолели маршрут  менее чем за полчаса. И популярность ночных стартов у горожан растёт, сообщает "ТВ Центр".  

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