Верующие не дали провести ЛГБТ-фестиваль в Тбилиси

Власти обвинили сограждан в неприятии западных ценностей

В Тбилиси православные верующие помешали провести фестиваль ЛГБТ-сообщества. Он был согласован с властями, но жители грузинской столицы дали понять - реклама нетрадиционных отношений в стране неприемлема.

Площадку разгромили, участников так называемого прайда пришлось эвакуировать. Президент Саломе Зурабишвили обвинила сограждан в неприятии западных ценностей.

Подробности – в материале Кирилла Парменова (смотрите видео).

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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