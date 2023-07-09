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Оркестр кремлёвских курсантов выступил в Парке Горького

13:15
  • воскресенье
  • 09 июля 2023

Музыканты исполнили классику и современные мелодии

В преддверии XVI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Парке Горького выступил оркестр кремлёвских курсантов, сообщает "ТВ Центр".

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Музыканты Московского высшего общевойскового командного училища исполнили классику, популярные мелодии и рок-н-ролл. Публику привлекли увертюры к операм "Сорока-Воровка" и "Севильский цирюльник" Россини. 

Это одно из первых выступлений. Радовать жителей и гостей столицы военные оркестры на разных площадках города будут всё лето. А финал музыкального марафона завершит фестиваль "Спасская башня", он пройдёт на Красной площади с 26 августа по 3 сентября.

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