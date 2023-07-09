Ливень в Сочи затопил улицы и смыл машины

На пляжах запрещено купаться

Кубань во власти непогоды. После мощного циклона в Краснодарском крае по-прежнему действует штормовое предупреждение, а в Сочи и Анапе продлили запрет на купание. Там ждут нового удара стихии. Вода ещё не успела уйти с затопленных улиц и дорог.

Как по тревоге воскресным утром проснулась вся Хоста. Автовладельцы вздрогнули: парковали машину как обычно, а наутро обнаружили совсем в другом месте. Настоящая куча мал" образовалась на перекрёстке. И если бы не кирпичная стена, то внедорожники и седаны уже были бы в овраге.

Хаотичная парковка случилась по воле природы. Залповый ливень хоть и продолжался всего 10 мигнут, но успел наделать много бед. И это ещё не все чудеса. Свежеуложенное дорожное покрытие съехало всё по той же причине, сообщает "ТВ Центр".

Из-за дождя воды по пояс и на улицах, и на федеральной трассе. Проблему устраняют коммунальные службы. В регионе всё ещё действует штормовое предупреждение. И расслабляться рано. Начало новой рабочей недели - тоже с ливнями и градом. Синоптики не исключили опасность формирования смерчей над морем.

Под раздачу попал и Краснодар. Из-за ливней и штормового ветра временно прекращено движение трамваев и троллейбусов. Затоплены улицы, машины напоминали круизные лайнеры. Чтобы оценить масштаб бедствия, нужны были болотные сапоги.

Дождь кончился, реки остались. Водителей просят выбирать маршруты объезда. Краснодарцы не теряют оптимизма и шутят, что море образовалось в черте города.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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