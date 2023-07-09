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В Узбекистане проходят досрочные президентские выборы

12:47
  • воскресенье
  • 09 июля 2023

На высший пост претендуют четыре человека

Сегодня в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы. На высший пост в республике претендуют четыре кандидата от всех зарегистрированных партий. Среди них - действующий глава государства Шавкат Мирзиёев.

Это первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий лидера страны с пяти до семи лет.

Очередь из граждан Узбекистана, желающих отдать свой голос, выстроилась с утра у посольства в Москве, где открыт избирательный участок. Предварительные итоги станут известны в понедельник, 10 июля, сообщает "ТВ Центр".   

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