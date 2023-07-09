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В НАТО возник раскол по вопросу поставок Киеву запрещённого оружия

12:40
  • воскресенье
  • 09 июля 2023

Многие страны выступили против

Решение Вашингтона о поставках Киеву кассетных боеприпасов не может пройти незамеченным для союзников США. Своё "нет" нарушению международной конвенции заявили Испания и Канада. Не удержался даже премьер Великобритании, всегда готовый помочь Украине.
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США планируют передать Украине боеприпасы старого образца, которые не срабатывают в 14% случаев. Похороненные в земле мины будут опасны ещё десятки лет. А это значит, что пострадают, в первую очередь, мирные жители. После использования кассетных боеприпасов потребуется много времени для расчистки территории.

Призыв некоторых немецких депутатов отказаться от поставок привел в ярость бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. "Идите к чёрту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие", - написал он в соцсети.

Благодарность, которую, действительно, заслужили в Европе. К слову, Германия уже передала Украине помощи на 10 миллиардов евро, сократив при этом почти все статьи собственного бюджета. Недовольное население выходит на митинги. Вопросы о помощи Киеву появляются и у других стран.  Германия прямо на предстоящем саммите в Вильнюсе собралась закрыть Украине двери в НАТО.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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