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Будущие контрактники рассказали, почему готовы пойти на СВО

12:03
  • воскресенье
  • 09 июля 2023

Они хотят защитить Родину

Будущие контрактники готовы отправиться в зону спецоперации для защиты своих родных, близких и друзей. Об этом они рассказали журналистам.

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"Пошёл из чувства патриотизма, в целях воспитания ребенка, ребёнок очень здорово это воспринял", - сказал будущий военный.

Другой мужчина отметил, что намерен защищать Родину. Ещё один будущий контрактник сказал, что уже возил гуманитарную помощь в зону СВО и жителям Донбасса.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем". 

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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