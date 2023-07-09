Силы ПВО сбили крылатую ракету над Крымом

Пострадавших нет

В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его информации, повреждений и пострадавших нет. Аксёнов обратился к жителям республики и попросил их соблюдать спокойствие, а также доверять только проверенным источникам информации.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив здание Главного управления разведки в Киеве.

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