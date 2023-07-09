Собянин: В Москве построят 99 объектов по программе стимулирования создания рабочих мест

Работу рядом с домом смогут найти более 80 тысяч москвичей

В Москве будут построены 99 объектов по Программе стимулирования создания рабочих мест. Подробности сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что работу рядом с домом смогут найти более 80 тысяч горожан. Они смогут экономить время на дороге. Таким образом уменьшится нагрузка на городской транспорт.

В Новой Москве скоро будут построены 17 объектов образования, пять бизнес-центров, три центра инноваций, логистический парк, торговый центр и другие объекты. Все участвующие в проектах инвесторы получат льготы от города

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