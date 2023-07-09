ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: В Москве построят 99 объектов по программе стимулирования создания рабочих мест

13:55
  • воскресенье
  • 09 июля 2023

Работу рядом с домом смогут найти более 80 тысяч москвичей

В Москве будут построены 99 объектов по Программе стимулирования создания рабочих мест. Подробности сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что работу рядом с домом смогут найти более 80 тысяч горожан. Они смогут экономить время на дороге. Таким образом уменьшится нагрузка на городской транспорт.

В Новой Москве скоро будут построены 17 объектов образования, пять бизнес-центров, три центра инноваций, логистический парк, торговый центр и другие объекты. Все участвующие в проектах инвесторы получат льготы от города

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Проект развития микрорайона
Проект развития микрорайона
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.