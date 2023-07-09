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Представлены главные площадки Урбанфорума-2023

14:44
  • воскресенье
  • 09 июля 2023

Он откроется 1 августа

С 1 августа по 10 сентября пройдёт Московский урбанистический форум. Его события развернутся на крупнейших площадках столицы – в выставочном зале "Манеж", в парке "Зарядье", Гостином дворе и в "Лужниках".

В Манеже можно будет увидеть самую большую в России голограмму с крупнейшими транспортными проектами последнего времени. Посетителей заинтересуют симуляторы вагонов метро и МЦД, на которых можно будет попробовать себя в роли машинистов.

В "Зарядье" на знаменитом Парящем мосту пройдут занятия по растяжке и йоге, а также функциональные тренировки. В малом амфитеатре состоятся мастер-классы о моде и искусстве.

Гостиный двор пригласит на выставку, посвященную здравоохранению, образованию и социальной сфере. Здесь можно будет увидеть масштабное шоу, рассказывающее об организме человека.

В "Лужниках" выступят уличные музыканты и цирковые артисты. Гостей также ждут гастрономический фестиваль, показы мод, соревнования по рыбалке.

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Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
Московский урбанистический форум
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