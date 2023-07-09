Тут родился московский рок: чем живёт сейчас район Филёвский парк

Он активно развивается

Один из самых зелёных районов Москвы, половина его площади - парковая зона. Тут родился московский рок и впервые в стране стали делать мороженое в промышленных масштабах.

Два века назад здесь принимали судьбоносные решения, а теперь будут конструировать новые космические корабли. Всё это о районе Филёвский парк.

В последние годы он преображается: старые дома сменяются современными, строят новые дороги, и вот уже добраться сюда из центра можно по реке.

Смотрите репортаж Анастасии Мартыновой.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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