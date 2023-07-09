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Невероятно для 80-х: прошло 40 лет со дня визита в Москву Саманты Смит

16:04
  • воскресенье
  • 09 июля 2023

Она так и не стала взрослой

40 лет назад, 7 июля 1983 года Москва встречала Саманту Смит. Десятилетняя американская школьница прибыла в Советский Союз по приглашению генсека Юрия Андропова, которому написала письмо.

Этот визит освещали все мировые СМИ, настолько невозможным, невероятным он казался в годы Холодной войны. Саманте удалось увидеть советскую страну совсем не такой, какой её рисовала американская пропаганда, и рассказать об этом.

Юлия Богоманшина - о девочке, растопившей лёд, и о том, почему она так и не стала взрослой (смотрите видео).

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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Американская девочка Саманта Смит
Американская девочка Саманта Смит
Американская девочка Саманта Смит
Американская девочка Саманта Смит
Американская девочка Саманта Смит
Американская девочка Саманта Смит
Американская девочка Саманта Смит
Американская девочка Саманта Смит
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