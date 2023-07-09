Невероятно для 80-х: прошло 40 лет со дня визита в Москву Саманты Смит

Она так и не стала взрослой

40 лет назад, 7 июля 1983 года Москва встречала Саманту Смит. Десятилетняя американская школьница прибыла в Советский Союз по приглашению генсека Юрия Андропова, которому написала письмо.

Этот визит освещали все мировые СМИ, настолько невозможным, невероятным он казался в годы Холодной войны. Саманте удалось увидеть советскую страну совсем не такой, какой её рисовала американская пропаганда, и рассказать об этом.

Юлия Богоманшина - о девочке, растопившей лёд, и о том, почему она так и не стала взрослой (смотрите видео).

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"