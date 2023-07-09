Собянин: За 11 лет в Москве благоустроили более 500 улиц, переулков и площадей

Столица стала удобнее для пешеходов

За 11 лет в Москве благоустроено более 500 улиц, переулков и площадей. О проделанной работе рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что для пешеходов в столице появились удобные маршруты, а благодаря городскому проекту "Чистое небо" улицы освободились от нависающих проводов.

В столице созданы новые комфортные общественные пространства. Появились хорошее освещение, удобная навигация, лавочки, посажены тысячи деревьев и кустарников.

Собянин рассказал об улицах, которые полностью стали пешеходными. Прогуляться можно по Кузнецкому Мосту, Камергерскому и Столешникову переулкам, Никольской и Школьной улицам.

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