Москвичей предупредили об осенней погоде в середине лета

В столичном регионе резко похолодает

На следующей неделе, в самой середине лета москвичей ждёт резкое похолодание. Погода будет напоминать осеннюю.

Как рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в дневные часы воздух не будет прогреваться выше 16 градусов. Такая погода характерна для начала и середины сентября.

19 июля может стать самым холодным днём за 75-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, уточнил специалист. Температура днём в городе может опуститься до плюс 11-ти градусов, будет пасмурно и дождливо.

К концу недели лето всё-таки вернётся в столичный регион – столбики термометров снова приблизятся к 25-градусной отметке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"