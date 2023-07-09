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Москвичей предупредили об осенней погоде в середине лета

19:19
  • воскресенье
  • 09 июля 2023

В столичном регионе резко похолодает

На следующей неделе, в самой середине лета москвичей ждёт резкое похолодание. Погода будет напоминать осеннюю.

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Как рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в дневные часы воздух не будет прогреваться выше 16 градусов. Такая погода характерна для начала и середины сентября.

19 июля может стать самым холодным днём за 75-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, уточнил специалист. Температура днём в городе может опуститься до плюс 11-ти градусов, будет пасмурно и дождливо.

К концу недели лето всё-таки вернётся в столичный регион – столбики термометров снова приблизятся к 25-градусной отметке.

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