Противник несёт потери

Российские военные успешно отразили атаки ВСУ на трёх направлениях. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На Донецком направлении сорвано наступление украинских войск, там за сутки уничтожено до 180-ти бойцов ВСУ. На южнодонецком и запорожском направлениях также отражены атаки противника, его общие потери более 210 человек. Средствами ПВО в зоне спецоперации за сутки сбиты десять украинских дронов.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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