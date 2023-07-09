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В Брянской области сбиты две украинские ракеты

16:28
  • воскресенье
  • 09 июля 2023

Пострадавших нет

В Брянской области сбиты две украинские ракеты. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

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Одна из ракет полностью разрушила пилораму в посёлке Бытошь. Люди не пострадали.

Ранее сегодня средства ПВО срабатывали в Крыму и Ростовской области. Под Керчью во время падения обломков ракет повреждений на земле нет. Под Ростовом-на-Дону повреждены крыши нескольких зданий. Никто не пострадал.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив здание Главного управления разведки в Киеве.

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