Собянин рассказал о новых клубах в центрах "Московского долголетия"

Они пользуются популярностью у москвичей

В центрах московского долголетия создано свыше пяти тысяч клубов по интересам. Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что больше половины из них посвящены здоровому образу жизни. Также популярны интеллектуальные и творческие занятия.

В новом центре "Гагаринский", например, москвичи сами организовали клуб "Интеллектуальное кафе", в "Восточном Дегунино" - занятия по гончарному искусству.

Центры московского долголетия стали для людей пожилого возраста вторым домом: здесь можно отпраздновать день рождения или серебряную свадьбу, организовать свою фотовыставку или почитать собственные стихи.

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