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Москва предупредила Анкару о последствиях передачи оружия Киеву

18:47
  • воскресенье
  • 09 июля 2023

Сергей Лавров пообщался со своим турецким коллегой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом обратил внимание на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги могут привести только к негативным последствиям, отмечается в сообщении МИД России.
Кремль назвал возвращение главарей "Азова"* нарушением договорённостей

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Обсуждалось несколько важных тем: зерновая сделка, график предстоящих контактов, региональная повестка и ситуация на Украине в свете возвращения главарей "Азова" (запрещённая в России террористическая организация - прим. ред.) из Стамбула в Киев.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из Турции на Украину пятерых командиров "Азова".  Они оказались там после обмена пленными с Россией в 2022 году и по договорённости сторон должны были находиться в Турции до окончания боевых действий под личные гарантии турецкого президента.

Возвращение боевиков в Кремле назвали нарушением имевшихся договорённостей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москву никто не известил об этом.

Также известно, что во время визита Владимира Зеленского в Турцию 8 июля были заключены соглашения о передаче Киеву военной техники и подписан меморандум о развитии производства беспилотников на Украине.

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