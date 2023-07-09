Выросло число случаев заражения менингококком в Екатеринбурге

Два человека скончались

В Екатеринбурге два человека скончались после заражения менингококком. Как сообщается в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора, всего в городе выявлено 15 случаев инфицирования.

Очаг инфекции находится в местном центре компании Ozon. Первоначально сообщалось о восьми заразившихся. Специалисты утверждают, что жителям города не грозит заражение через посылки.

Ещё несколько случаев заражения выявлено среди работников компании "Уралхиммаш". За всеми контактировавшими с ними людьми ведётся медицинское наблюдение. Также сотрудникам Ozon и "Уралхиммаша" сделали прививки.

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