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Минобороны показало работу инженерно-саперных подразделений ВДВ

08:29
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Они обследуют Артемовск

Новые кадры от нашего Минобороны. На них - тяжёлая кропотливая и крайне важная работа инженерно-сапёрных подразделений ВДВ в освобождённом Артёмовске.

Под постоянными обстрелами с позиций украинских националистов сапёры метр за метром обследуют город. Они ищут неразорвавшиеся снаряды и мины.

Обнаружив взрывоопасный предмет, боец подаёт сигнал сослуживцам. Группа обеспечивает прикрытие, а командир приступает к ликвидации объекта. Чаще всего их уничтожают с помощью накладного заряда.

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