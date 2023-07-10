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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:37
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Мужество проявили рядовой Дмитрий Масленников, старший лейтенант Мирлан Искаков и гвардии рядовой Станислав Наумов

В нашем оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и отваги защитников Донбасса.

Рядовой Дмитрий Масленников во время ночного дежурства обнаружил большую группу украинских диверсантов, они приближались к нашим позициям. Оперативно оценив ситуацию, Дмитрий вместе с сослуживцами атаковал радикалов, сковал их действия и скорректировал огонь миномётного расчёта. Неонацисты понесли большие потери и отступили.

Старший лейтенант Мирлан Искаков под плотным миномётным обстрелом с позиций ВСУ обнаружил и восстановил повреждённый блок связи. Благодаря смелости и профессионализму Мирлана наши бойцы смогли оперативно передать координаты вражеских позиций нашим артиллеристам.

Гвардии рядовой Станислав Наумов артиллерийским огнём прикрывал наступающие российские подразделения и лично уничтожил несколько украинских гаубиц и миномётов, а также установку РСЗО "Град". Действия Станислава позволили нанести существенный урон неонацистам и выбить их с занимаемых позиций.

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