Сочи затопило после мощного ливня

В Адлере уже выпало более 100 мм осадков

Непогода в минувшие выходные обрушилась сразу на несколько российских регионов. В Нижнем Новгороде после мощного ливня автомобили буквально поплыли по дорогам. В Сочи из-за резкого подъема уровня воды в реке Хорота ночью сработали автоматические сирены оповещения об опасности. Штормовое предупреждение объявлено и в Крыму.

В местном гидрометцентре подтверждают - нынешний удар стихии пока самый мощный за те, что случились в прошедшие выходные. В Адлере уже выпало более 100 миллиметров осадков. И дождь пока не планирует заканчиваться. Вода в реке Хорота достигла опасной отметки - включились системы оповещения. Приходят сообщения о подтоплениях в районе "Сириуса".

Жителей и гостей города власти настоятельно просят воздержаться от променадов. Лучше всего в такую погоду остаться дома. Сочи еще не успел прийти в себя после предыдущего, как говорят синоптики, ливневого залпа.

Дожди были такой силы, что всего за полчаса на черноморскую здравницу вылилась полумесячная норма осадков. Город встал в 10-балльных пробках. Вернее, даже поплыл. Самое неожиданное ДТП случилось на улице Видный Ручей. Там за несколько минут выросла плотина. Из 10 покореженных машин.

На черноморских курортах в море сейчас лучше вообще не заходить - действует штормовое предупреждение. В Адлере в воскресенье на берег выбросило двух дельфинов. Выручать афалинов бросились прохожие.

До вторника все пляжи закрыты. Но любители волн отличаются особенным безрассудством. Так, в Анапе спасателям пришлось выстроиться в живую цепь - желающих нырнуть просят на выход.

Краснодар купается в ливнях. Утром жара - днём вода. Автомобили форсируют дождевые реки. Канализация не справляется, в воскресенье центр даже специально перекрыли, чтобы прочистить стоки.

В Гаграх в районе ж\д вокзала размыло пути. На станции "Бзыбь" провисли шпалы. На аварийных участках идут ремонтные работы. Сроки восстановления сообщения пока неизвестны.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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