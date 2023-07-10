Зеленский заявил о способности Байдена завершить конфликт на Украине за пять минут

Однако на такой вариант Киев не согласится

Президент США Джо Байден мог бы прекратить конфликт на Украине за пять минут, но цена этого не устроит киевский режим. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

В интервью ABC News, он отметил, что "если мы говорим о прекращении конфликта ценой Украины, другими словами, о том, чтобы заставить нас отказаться от наших территорий, что ж, я думаю, что таким образом Байден мог бы его закончить даже за пять минут".

Что касается высказываний экс-президента США Дональда Трампа о его способности завершить конфликт за сутки, Зеленский указал на то, что у политика эти 24 часа уже были, но "это желание должно основываться на каком-то реальном опыте", а у Трампа, "видимо, были какие-то другие приоритеты".

При этом Зеленский вновь подчеркнул, что киевский режим не согласится пойти на уступки в своих требованиях в отношении Крыма и Донбасса.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала передачу Киеву кассетных боеприпасов еще одним вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса США. Она отметила, что данный шаг нацелен на максимальное затягивание конфликта и войну до последнего украинца, речь идет "о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения".

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