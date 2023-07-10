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Зеленский заявил о способности Байдена завершить конфликт на Украине за пять минут

08:25
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Однако на такой вариант Киев не согласится

Президент США Джо Байден мог бы прекратить конфликт на Украине за пять минут, но цена этого не устроит киевский режим. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.
В США указали на глупую ошибку Зеленского в конфликте с Россией

В интервью ABC News, он отметил, что "если мы говорим о прекращении конфликта ценой Украины, другими словами, о том, чтобы заставить нас отказаться от наших территорий, что ж, я думаю, что таким образом Байден мог бы его закончить даже за пять минут".

Что касается высказываний экс-президента США Дональда Трампа о его способности завершить конфликт за сутки, Зеленский указал на то, что у политика эти 24 часа уже были, но "это желание должно основываться на каком-то реальном опыте", а у Трампа, "видимо, были какие-то другие приоритеты".

При этом Зеленский вновь подчеркнул, что киевский режим не согласится пойти на уступки в своих требованиях в отношении Крыма и Донбасса.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала передачу Киеву кассетных боеприпасов еще одним вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса США. Она отметила, что данный шаг нацелен на максимальное затягивание конфликта и войну до последнего украинца, речь идет "о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения".

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