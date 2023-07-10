Посольство России: США де-факто признались в военных преступлениях

Так в дипмиссии оценили решение Вашингтона по кассетным боеприпасам

Соединенные Штаты, согласившись на отправку Киеву кассетных бомб, фактически признались в совершении военных преступлений на Украине. Такое заявление в понедельник, 10 июля, сделали в посольстве России в Вашингтоне.

В дипмиссии указали, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби "открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане". Тем не менее, Вашингтон готов действовать по принципу "хуже уже не будет".

Жертвы среди мирного населения вдали от американской земли не смущают США, для которых главное — нанести стратегическое поражение России, цитирует заявление посольства РИА Новости.

7 июля американские власти официально подтвердили намерение передать Украине кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира. В Пентагоне заверили, что речь идет о припасах с низких коэффициентом несрабатывания, а также рассказали, что получили от Киева гарантии применения этих боеприпасов таким образом, чтобы снизить риски для мирного населения.

Однако решение Вашингтона о поставках Киеву кассетных боеприпасов не может пройти незамеченным для союзников США. Свое "нет" нарушению международной конвенции заявили Испания и Канада. Не удержался даже премьер Великобритании, всегда готовый помочь Украине.

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